Wirtschaft auf der Schlachtbank: So soll der Krieg die große Enteignung vertuschen!

Von der Leyen, Merz & Co wollen uns jetzt alles nehmen. Denn die Globalisten haben entschieden, Europa final auszusaugen. Damit der Betrug nicht auffliegt, soll dann alles in einem europäischen Krieg in Flammen aufgehen. AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet bündelt in dieser Sendung dutzende Zahlen und zeigt, wie dramatisch die Zerstörung Europas vorangeschritten ist. Diese Sendung ist eine Wirtschaftssendung der anderen Art, denn Sie benötigen kein ökonomisches Vorwissen: Stefan Magnet zeigt anhand zahlreicher Beispiele, wie die Regierenden das hart erarbeitete Steuergeld verheizen. Dabei werden die Bürger enteignet und gleichzeitig stopft sich eine korrupte Elite die eigenen Taschen. Da

bei könnten mit den Milliarden-Summen unzählige sinnvolle und notwendige Probleme gelöst werden: Von der Kinderarmut bis zur wirtschaftlichen Notlage vieler Rentner. Auch hier werden in dieser Sendung eindrucksvolle Beispiele gezeigt. So könnte man jedem Rentner einen Inflations-Ausgleichbonus in der Höhe von 4.000 Euro bezahlen oder jedem neugeborenen Kind im Land 35.000 Euro Startkapital zur Verfügung stellen. Dazu müsste man lediglich die Ausgaben für Rüstung oder Migration umleiten, doch genau das ist, so beteuert es die Politik seit Jahren, angeblich nicht möglich. Viele Menschen schauen bei Schlagzeilen zur wirtschaftlichen Talfahrt mittlerweile lieber weg. Einerseits, weil die Zusammenhänge in der Wirtschaft oft kompliziert erscheinen. Andererseits, weil der persönliche tägliche Überlebenskampf in dieser herausfordernden Zeit ohnehin schon genug Kraft kostet. Und manchmal auch, weil man sich als Einzelner ohnehin ohnmächtig fühlt… Die kommenden Monate werden den Great Reset massiv vorantreiben und die Menschen werden das im eigenen Leben immer dramatischer spüren. Es ist daher jetzt sinnvoll, die Zusammenhänge und Absichten zu durchschauen. Jetzt aktiv werden für den Frieden: https://www.auf1.shop/pages/frieden Quelle: AUF1