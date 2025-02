Nachrichten AUF1 vom 03. Februar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Berliner Kommentar: „Aufstand der Anständigen“ – Das System lässt aufmarschieren

+ Querdenker-Demo blockiert: Antifa entscheidet in Göttingen über Versammlungsrecht

+ AfD-Abgeordneter Ingo Hahn: „Wir haben eine undemokratische Brandmauer“

+ mRNA-Injektionen: Welche Rolle spielt Trump wirklich?

+ Autor Thorsten Schulte: Trotz Aktenfreigabe – Soll Kennedy-Mord weiter vertuscht werden?

+ Corona-Untersuchungsausschuss: AfD und BSW in Thüringen einigen sich

+ Nächster Erfolg für die AfD: Alice Weidel trifft Viktor Orbán

+ A-WEF-Teilnehmer Dr. Johannes Hübner verstorben

+ Globalisten wollen Regierungsverhandlungen in Österreich sprengen

+ Extremismus? AUF1 kennt die Gruppen, die Bayern für besonders gefährlich hält

+ Menschenhandel und Kindesmissbrauch: Jüdischer Sektenführer verhaftet

+ Schon wieder Schiff festgesetzt: Plant die NATO eine Seeblockade von St. Petersburg?

Quelle: AUF1