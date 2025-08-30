Ein letzter Appell: Sucharit Bhakdi verabschiedet sich – das ist seine Botschaft zum Schluss

Er hat die Medizin geprägt und Millionen Menschen inspiriert – nun sagt Prof. Dr. Sucharit Bhakdi: „Ich höre auf.“ Mit der Neuauflage seines Buches „Infektionen verstehen - statt fürchten. Von Mythen, Wahn und Wirklichkeit“ beendet er seine berufliche Laufbahn und richtet im Gespräch mit Elsa Mittmannsgruber eine letzte, zentrale Botschaft an die Öffentlichkeit. Sucharit Bhakdi war jahrzehntelang einer der führenden Mediziner Deutschlands, international ausgezeichnet und als einer der meistzitierten Forscher anerkannt. Später wurde er zur Stimme des demokratischen Widerstands gegen Pharmalügen, politische Willkür und ein System, das Angst über Aufklärung stellt.

In diesem bewegenden Interview erklärt Bhakdi bei „Elsa AUF1“, warum er gerade jetzt aufhört, was ihn geprägt hat und welche Botschaft er der Gesellschaft mitgeben möchte. Warum bezeichnet er sein Werk als „Abschiedsgeschenk“? Und was sollten wir unbedingt aus seiner Forschung und seinen Erfahrungen mitnehmen? Ein Gespräch mit einem Wissenschaftler, der die Bühne verlässt – aber Worte hinterlässt, die bleiben. Das neue Buch von Prof. Dr. Sucharit Bhakdi zum Abschied finden Sie hier: https://link.auf1.shop/bhakdi Quelle: AUF1

