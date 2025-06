Aufruhr in der Ostsee: Das sagen die Rostocker zum neuen NATO-Manöver

Am Donnerstag liefen in Rostock-Warnemünde die Schiffe für das NATO-Großmanöver „Baltic Operations“ aus. An der Übung beteiligen sich rund 50 Kriegsschiffe aus 17 Nationen – davon sieben aus Deutschland. Über 9.000 Soldaten sind an dem Manöver beteiligt. Die Übung soll ausdrücklich eine Machtdemonstration gegenüber Russland darstellen – und eine „robuste Abschreckung“ demonstrieren, so die Marine. Doch was denken die Rostocker selbst über die Kriegsspiele vor ihrer Haustür?

AUF1-Reporter Roy Grassmann hat sich am Hafen umgehört. Quelle: AUF1