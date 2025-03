Nachrichten AUF1 vom 28. März 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Cottbus will die Wahrheit wissen: Sonderausschuss zur Corona-Aufklärung beschlossen

+ Stadtverordnete sicher: Auch in unserer Stadt gab es Corona-Verbrechen

+ Mutiger Cottbuser Bürger sagt offen: „Auch ich habe mich damals verblöden lassen“

+ Seit Corona: Gesundheitspolitik wie auf dem Kasernenhof

+ Zwangsgebühren wackeln: Beitragsservice von ARD und ZDF stoppt Vollstreckung

+ Islamismus-Kenner Irfan Peci: “Auch in der Schweiz gibt es Anzeichen für islamistischen Terror”

+ Verfassungsgericht bestätigt Solidaritätszuschlag – So reagiert die Opposition auf das Rauburteil

+ Datenkrake greift nach unseren Handys: EU-Behörde will Ausweispflicht für alle SIM-Karten

+ SPÖ-Staatssekretär bestätigt: Messenger-Überwachung soll bis Sommer Realität werden

Quelle: AUF1