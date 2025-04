Wer Spenderorgan kauft, wird Komplize eines Auftragsmords!

Wie Betroffene erzählen, kommt es in Krankenhäusern zum Drängen zu Organspenden – oder gar der verfrühten Diagnose des Hirntods. Vor allem in China gibt es aber auch den Organraub. Was bedeutet das konkret? Und betrifft das weltweite Netzwerk auch Deutschland? Brisantes Interview mit dem Facharzt Andreas Weber, der sich aktiv gegen Organraub einsetzt.

Wer Spenderorgan kauft, wird Komplize eines Auftragsmords! Quelle: AUF1