Wahlfarce in Berlin: Urnengang nur in Hochburgen der System-Parteien

In Teilen Berlins wurde am Sonntag erneut der Bundestag gewählt. Grund war das Chaos beim Urnengang im September 2021. Zur Wiederholungswahl waren rund 20 Prozent der Bürger aufgerufen. Sieger der Abstimmung sind die Grünen mit fast 28 Prozent. Wirtschaftsminister Robert Habeck bezeichnete die Wahl im Vorfeld als Gelegenheit, den „Faschismus in die Schranken zu weisen“. Ist das Ergebnis also ein Sieg der Regierung?

