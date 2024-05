Die Tim Kellner Show bei AUF1

In dieser exklusiven Ausgabe für AUF1 führt der „Love Priest“ Tim Kellner den ganzen tagespolitischen Irrsinn in gewohnter Art und Weise satirisch vor. In Episode 32 thematisiert Tim Kellner die unfassbaren Social Media-Zensurpläne der Thüringer CDU, die aktuellen Angriffe auf Politiker in Deutschland und natürlich interessante Interviews und Beiträge von AUF1.

Warnhinweis: Diese Sendung kann politisch unkorrekten Humor und satirische Verdrehungen beinhalten! Quelle: AUF1