Angelika Barbe zur Corona-Aufarbeitung: „Keine Schonung für die Verantwortlichen!"

Freigeschaltet am 22.08.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Angelika Barbe (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Angelika Barbe (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Am Rande einer Berliner Friedensdemo Anfang August sprach AUF1 exklusiv mit der Bürgerrechtlerin und Corona-Rebellin Angelika Barbe. Im Gespräch fordert sie eine konsequente Aufarbeitung der Maßnahmenpolitik. Denn für die DDR-Oppositionelle steht fest: Bleiben Konsequenzen aus, kommen die Verantwortlichen ebenso ungestraft davon wie einst Stasi und SED nach der Wiedervereinigung.

Wir vergessen nicht! Jetzt mit der AUF1-Aufklärungsbroschüre die Corona-Lügen endgültig aufarbeiten: https://www.auf1.shop/products/broschuere-corona-verbrechen-wir-vergessen-nicht

Quelle: AUF1

