Angelika Barbe zur Corona-Aufarbeitung: „Keine Schonung für die Verantwortlichen!"

Am Rande einer Berliner Friedensdemo Anfang August sprach AUF1 exklusiv mit der Bürgerrechtlerin und Corona-Rebellin Angelika Barbe. Im Gespräch fordert sie eine konsequente Aufarbeitung der Maßnahmenpolitik. Denn für die DDR-Oppositionelle steht fest: Bleiben Konsequenzen aus, kommen die Verantwortlichen ebenso ungestraft davon wie einst Stasi und SED nach der Wiedervereinigung.

Quelle: AUF1