Nachrichten AUF1 vom 21. September 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Politik und Wirtschaft: Deutschland versinkt immer mehr in Bedeutungslosigkeit

+ Wahlen sollen abgeschafft werden – fordern US-Professor und deutsche Regierung

+ Klimawandel: Am Neptun ist es die Sonne - nur auf der Erde soll er menschengemacht sein

+ Energietechniker Dr. Steiner: „CO2 ist der Stoff des Lebens auf unserem Planeten“

+ Ukraine: Ende des Krieges nicht in Sicht – laut österreichischen Fachleuten

+ Weimar: Festival kritischer Künstler – gegen Zensur, Kriegslust und Waffenlieferungen

Kurzmeldungen:

+ Eltern sollen nicht mehr „Mutter“ und „Vater“ sagen

+ New York will eigene Migranten-Steuer einführen

+ Burg: Regenbogenflagge durch Deutschlandfahne ersetzt

+ Transsexueller Armee-Sprecher der Ukraine zurückgetreten

+ Eritrea-Fest in Stuttgart abgesagt - Polizei "erleichter"

Quelle: AUF1