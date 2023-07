Österreich: Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird nicht mehr verstummen

Der österreichische Nationalrat hat am Mittwoch ein neues ORF-Gesetz beschlossen, auf dessen Grundlage nun sämtliche Haushalte eine Zwangsabgabe zu berappen haben. Angesichts dessen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in den letzten Jahren massiv an Popularität verloren hat, ist die neue ORF-Haushaltsabgabe mehr als nur umstritten: An der privilegierten Sonderstellung des Staatssenders scheiden sich die Geister, auch was die Frage nach einer Alternative angeht.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1