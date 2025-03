Nachrichten AUF1 vom 21. März 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Droht jetzt das Leyen-Fernsehen? EU-Staaten fordern Übernahme von US-Propagandasendern

+ Auch ohne Leyen-Fernsehen: So gleichgeschaltet sind Deutschlands Journalisten

+ System im Angriffsmodus: Diesen Attacken ist AUF1 ausgesetzt

+ Nach Terror in Budapest: Antifa-Emilie in Haft, Linksradikale mit offener Drohung

+ Bürger sollen Kriegskasse füllen: Sparguthaben im Visier der EU

+ So kuscht die österreichische Regierung vor den Befehlen aus Brüssel

+ Provokation gegen Friedensbewegung: Linke Funktionäre verhindern Protest gegen Aufrüstung

+ Japanische Studie warnt: Tote Kinder nach Impfungen – mRNA-Spritzen im Fokus

+ Razzien gegen „Pädo-Hunter”-Szene - Krone konstruiert Verbindung zur Identitären Bewegung

+ Nach Flex-Anschlag auf Kickl-Route: FPÖ macht Druck auf Ermittlungsbehörden

Quelle: AUF1