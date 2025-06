Betroffener berichtet: So habe ich den Beginn des Ukraine-Kriegs erlebt

Wie der Krieg in der Ukraine entstand, kann Dieter Staudt aus leidvoller Erfahrung selbst berichten. Denn er hat bis zum Jahr 2022 in der Ukraine gelebt – davor aber auch jahrelang in Russland. Doch warum ist der Krieg wirklich entstanden? Droht nun die völlige Eskalation? Oder lässt sich doch noch eine friedliche Lösung finden?

