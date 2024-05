Es geht um ALLES: Warum Hintergrundwissen noch nie so wichtig war wie 2024

AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet warnt: Die globalistischen Herrscher haben aus der Geschichte gelernt. Sie wittern die historisch einmalige Chance, eine Tyrannei auf Dauer zu errichten – und die Menschen werden es, wie in der Matrix, nicht einmal richtig mitbekommen. Die explosiven Recherche-Ergebnisse wurden von Stefan Magnet in diesem Buch zusammengefasst: https://www.auf1.shop/products/transhumanismus-krieg-gegen-die-menschheit Stefan Magnet: „Ich habe dutzende Quellen ausgewertet und sehr viele Insidergespräche geführt und es ist vollkommen klar, was das Ziel des Geheimplanes ist: Totale lückenlose und unumkehrbare Kontrolle der Menschen. Die reichsten und mächtigsten Menschen der Welt haben sich global und über alle Kontinente hinweg in den letzten drei Jahrhunderten vernetzt und auf ein Ziel verständigt: Sie wollen nicht gegeneinander kämpfen, sondern die Welt untereinander aufteilen…“

Der Plan zur Errichtung einer Neuen Weltordnung sei real, so Magnet. „Auch wenn es verrückt klingt.“ Aber der Plan wird umgesetzt, von überstaatlichen und nicht demokratisch legitimierten Institutionen wie EU, WEF, WHO oder UNO. Sehen Sie auch hier die neue Sendereihe von AUF1 „Der wahre Geheimplan“: https://auf1.tv/der-wahre-geheimplan-auf1 Quelle: AUF1