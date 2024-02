Arzt Dr. Strasser: „WHO-Generaldirektor soll totale Macht erhalten – Medien will man gänzlich kontrollieren“

Im AUF1-Gespräch nimmt Universitätsdozent Dr. Hannes Strasser zum Inhalt seines neuestes Buches „Die gestohlene Normalität“ Stellung. Hierbei betont er, dass er keine Meinungen darin äußert: „Ich zitiere Publikationen und wissenschaftliche Artikel“, lautet Strassers Einschätzung seines Werkes. Dabei weist er auf die fatalen Folgen der mRNA-Impfung hin. Und er warnt vor den unheilvollen Plänen der WHO, die durch den Pandemievertrag die totale Macht im Gesundheitswesen weltweit an sich reißen und damit die Rechte der Nationalstaaten aushebeln will.

Dabei nennt er auch die zwielichtige Rolle des WEF. Noch sei es aber nicht zu spät, sich dagegen zu wehren. Dr. Strassers Buch ist zu erwerben über: https://www.auf1.shop/products/die-gestohlene-normalitaet Quelle: AUF1