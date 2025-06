Kommentar: Die nächste Front der Globalisten

Mittlerweile hat sich auch US-Präsident Donald Trump zu den Angriffen geäußert. Die israelischen Luftschläge bezeichnete er als „exzellent“ – und kündigte weitere Angriffe an. Vom Iran werde „nichts mehr übrigbleiben“, so seine martialische Drohung. Was dieser Krieg für die Welt bedeutet – dazu ein Kommentar von AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.

Kommentar: Die nächste Front der Globalisten Quelle: AUF1