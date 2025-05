System ohne Maske: Die Auswüchse der Globalisten werden immer offensichtlicher

Ein neues Enthüllungsbuch bringt zu Tage, was AUF1 über viele Jahre berichtete: Der frühere US-Präsident Joe Biden war geistig und gesundheitlich nicht in der Lage, die Regierungsgeschäfte zu leiten. Die Berichterstattung der Systemmedien entpuppt sich immer mehr als das, was für AUF1 schon immer offensichtlich war: Reine Hofberichterstattung und Propaganda, für den „Big Brother“ aber auch für die EU, WHO oder BRD, die allesamt ihr wahres Gesicht immer mehr zeigen. In seiner neuen Sendung thematisiert Thomas Eglinski das fragwürdige Ausreiseverbote, EU-Sanktionen und Idioten-Urteile.

Zu Gast ist die Juristin Beate Bahner sowie der NSC-Gewinner Yann Song King. Quelle: AUF1