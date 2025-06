Bevölkerungsaustausch in Österreich: Zahlen, die niemand hören will

Ob Mobbing an Schulen, Gruppenvergewaltigungen in Freibädern oder Messerattacken auf offener Straße – Migrantengewalt ist in Österreich längst trauriger Alltag. Die verschwiegene Ursache: der rapide voranschreitende Bevölkerungsaustausch. Neue offizielle Zahlen geben nun einen erschreckenden Einblick in die demografische Entwicklung unter Jugendlichen – und zeigen, wie tiefgreifend sich die Zusammensetzung der Gesellschaft bereits verändert hat.

