Spritpreis-Abzocke: „Höhere Gewalt“ – oder vielleicht doch kein Zufall?

Auch nach der Urlaubszeit bleiben heuer die Preise für Benzin und Diesel hoch. Kaum wo in Europa sind sie zuletzt so stark angestiegen wie in Österreich. Und dank der Grünen und ihrer CO2-Bepreisung werden sich die Spritpreise hierzulande auch weiterhin verteuern.

