Nachrichten AUF1 vom 10. Januar 2024

+ Jetzt wird es eng für die Ampel – Mehrheit der Deutschen will auf die Straße gehen

+ Globalisten weiter auf Kurs: Nächster WEF-Günstling wird Regierungschef in Frankreich

+ Berliner Kommentar: Zehn-Jahres-Höchstwert bei Gewalttaten in Berlin

+ Mecklenburg-Vorpommern: Nicht nur die Bauern wehren sich gegen Ampel-Politik

+ Impf-Agenda der Globalisten geht gnadenlos weiter – Impfungen Ursache für Plötzlichen Kindstod?

+ William Toel: „Deutschland ist kein unabhängiger oder souveräner Staat“

+ Grüner Richtungsstreit um Kampfjet-Lieferungen

+ Über 33.000 Lobbyisten beeinflussen Abgeordnete

+ USA: Journalisten scherzen über Trump-Ermordung

+ Schweizer von eigenem Geheimdienst überwacht

+ Luxus-Villa in Hamburg für Vitali Klitschko

