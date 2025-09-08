Der halbstarke Mofa Rocker aus dem Sauerland verlässt das Grundgesetz

Der Journalist Patrik Baab analysiert die Lage der Nation präzise und umfassend und nimmt wie immer kein Blatt vor den Mund. Merz und Söder wissen nicht, was sie tun, und manche ihrer Aussagen scheinen nach vier Bier und vier Schnaps am Stammtisch gefallen zu sein. Baab nimmt die Bürger in die Pflicht, sich ihrer Rechte zu besinnen und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen: „Es wird Zeit, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen!“ Sachlich und unaufgeregt spricht er entscheidende Punkte an, ohne jeglichen Ansatz von Angst. Warum Baab keinerlei Furcht vor Repressalien hat, erzählt er in der neuen Folge von Thomas Eglinski AUF1.

