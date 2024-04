Die Tim Kellner Show bei AUF1

In dieser exklusiven Ausgabe für AUF1 führt der „Love Priest“ Tim Kellner den ganzen tagespolitischen Irrsinn in gewohnter Art und Weise satirisch vor. In Episode 28 thematisiert Tim Kellner die lückenlose Säuberung der deutschen Polizei durch die Linksextremistin Faeser, die weiterhin nicht vorhandene Aufarbeitung der Corona-Plandemie und wirft einen zusätzlichen Blick auf einen Pfarrer, der für die AfD kandidiert.

Warnhinweis: Diese Sendung kann politisch unkorrekten Humor und satirische Verdrehungen beinhalten! Quelle: AUF1