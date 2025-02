Habeck und Baerbock gelten in China als rechtsextrem!

Wegen ihrer Kriegstreiberei werden Habeck und Baerbock in China als rechtsextrem bezeichnet – und das sogar von den Staatsmedien. Was sagt China-Kenner Dr. Thorsten Pattberg zur Zensur in Europa? Und könnte die Bundestagswahl etwas an den aktuellen Zuständen in Deutschland ändern? Spannendes Interview mit dem Kulturkritiker, der selbst in China lebt.

Habeck und Baerbock gelten in China als rechtsextrem! Quelle: AUF1