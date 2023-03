Brandenburg: Bürger gehen gegen Tschetschenen-Terror in Prenzlau auf die Straße

Die brandenburgische Stadt Prenzlau erlebt eine massive Welle von Gewalt und Kriminalität durch Tschetschenen. Letzte Woche versuchte eine kriminelle Bande mit Baseballschlägern und Messern bewaffnet, in eine Wohnung einzudringen. An einer Grundschule terrorisierte eine tschetschenische Jugend-Bande ganze Klassen mit Gewalt- und Raubdelikten. Als die Schulleitung dagegen vorgehen will, bedrohen die Eltern der kriminellen Jugendlichen auch die Behörden. Am Montag protestierten rund tausend Bürger in Prenzlau gegen diese unerträglichen Zustände. Die Bürger fordern jetzt schnelle Remigration und systematische Abschiebungen.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1