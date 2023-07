Südtirol: Rebell Jürgen Wirth Anderlan will die Landespolitik aufmischen

Der ehemalige Landeskommandant des Schützernbunds, Jürgen Wirth Anderlan, wurde aufgrund seines Maßnahmen-Widerstand vom Corona-Regime gnadenlos verfolgt. Am Dienstag gab er nun auf einer Pressekonferenz offiziell seine Kandidatur für die Landtagswahl in Südtirol bekannt. Wirth Anderlan tritt mit einer Liste mit dem Namen "JWA" an. Der Wahlspruch: „Südtirol braucht Eier“.

Quelle: AUF1