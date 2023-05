„Impfpflicht im Gesundheitswesen war eine Hexenjagd auf Ungeimpfte!“

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheitswesen: Allein in Karlsruhe stehen 803 Menschen aus dem medizinischen Bereich vor Gericht, weil sie keinen sogenannten „Immunitätsnachweis“ hatten. In ganz Deutschland sind es zigtausend. Viele Verfahren laufen noch, obwohl das Gesetz längst außer Kraft ist. Sechs Betroffene wagen mit Birgit Pühringer den Schritt an die Öffentlichkeit. Krankenschwestern und Pfleger, die dem Impfzwang standhielten. Der Rechtsanwalt Dirk Sattelmaier erklärt die rechtliche Situation zu dieser Nachweispflicht.

