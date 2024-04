Dr. Markus Krall: „Politiker profitieren von ihren Fehlentscheidungen“

Keine andere Regierung habe die Wirtschaft stärker in den Abgrund gestürzt als die Ampel-Koalition, schreibt Wirtschafts-Fachmann und Bestseller-Autor Dr. Markus Krall in seinem neuen Buch „Die Stunde Null“. Doch die aktuellen Politiker seien weder willens noch in der Lage, die vielfältigen Krisen zu beheben. Denn diese würden finanziell von ihren Fehlentscheidungen profitieren. Welche Wege aus der Krise gibt es? Welche politischen Änderungen wären dafür nötig? Und wo könnte die Regierung Milliarden einsparen?

Antworten auf diese Fragen gibt der Wirtschaftsfachmann und Bestseller-Autor im exklusiven AUF1-Interview. Das Buch „Die Stunde Null: Ein neues Wirtschaftswunder ist möglich“ ist hier erhältlich: https://www.auf1.shop/products/die-stunde-null?_pos=1&_sid=3bcb70aee&_ss=r Quelle: AUF1