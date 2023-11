Nachrichten AUF1 vom 3. November 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ CumEx-Affäre: Wer schützt Scholz? Laptops mit 700.000 E-Mails aus U-Ausschuss-Tresor verschwunden

+ Wissenschaftlich belegt: Pfizer verschwieg 80% der Todesfälle in Zulassungs-Studie

+ Veganer Fleischersatz statt Rindfleisch: Soll Sparkost Soldaten wehrhafter machen?

+ Transhumanist Yuval Noah Harari: „Die Phase des Friedens ist vorbei“

+ Berliner Kommentar: Pistorius will Deutsche wieder an die Front schicken

+ Facharzt Tillenburg: „Seit der mRNA-Impfung habe ich in meiner Praxis 10 Fälle von Turbokrebs“

Kurzmeldungen:

+ Erschreckende Säuglings-Sterblichkeit in den USA

+ Nur Selensky glaubt noch an Sieg der Ukraine

+ Sam Bankman-Fried, Gründer der Kryptobörse FTX, verurteilt

+ Schweiz: Big Brother beim Einkaufen - Migros scannt Kunden

Quelle: AUF1