Frankfurt/Oder: „Es geht um den Great Reset“

Gestern ging in Japan der sogenannte G7-Gipfel zu Ende. In den Augen der Globalisten war das Treffen ein Erfolg – wenn auch mit einigen Schönheitsfehlern. So verweigerte die Delegation Brasiliens ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymir Selenski. Gleichzeitig wurden in der Abschlusserklärung Bekenntnisse zu einem Wirtschaftskrieg mit China und der Verlängerung des Ukraine-Krieges offenbar leicht entschärft. Doch alles in allem verliefen die Gespräche wohl nach Plan.

Rund 8.600 Kilometer entfernt, im brandenburgischen Frankfurt an der Oder, gingen, ebenfalls am Sonntag, Hunderte Menschen auf die Straße. Ein Protest, der durchaus wie eine Antwort auf den G7-Gipfel wirkte. Quelle: AUF1