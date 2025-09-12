Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nachrichten AUF1 vom 12. September 2025

Nachrichten AUF1 vom 12. September 2025

Freigeschaltet am 12.09.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Thomas Eglinski (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Thomas Eglinski (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Fahndungserfolg nach Mord an Charlie Kirk: Tatverdächtiger festgenommen 
+ Über hundert Menschen vor US-Botschaft: Trauer und Entsetzen auch in Berlin
+ Alternativ-WEF kritisiert Hetzjagden auf Andersdenkende
+ Von Antifa bis Mossad – Wer hinter dem Kirk-Mord stecken könnte
+ Linksextreme Gewalt – wie groß ist die Gefahr in Deutschland?
+ Nach AUF1-Enthüllung: Innenministerium schweigt eisern
+ Mysteriöser Tod des Justizbeamten Pilnacek: Gerichtsmediziner findet Hinweise auf Gewalt
+ Alternative Medien RTV und Info-Direkt im Visier – so reagieren die Macher
+ Angriffe auf Opposition: Wird der nächste AfD-Bürgermeisterkandidat abgesägt?
+ Höcke wehrt sich weiter gegen Urteil 
+ Vertuschte Studie: Chronische Krankheiten explodieren bei Kindern nach Impfung 
+ Täter rief „Allahu Akbar“: Messerangriff von Essen war islamistischer Terroranschlag
+ Staat zwingt Bevölkerung zur Digitalisierung

Quelle: AUF1

