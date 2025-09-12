Nachrichten AUF1 vom 12. September 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Fahndungserfolg nach Mord an Charlie Kirk: Tatverdächtiger festgenommen

+ Über hundert Menschen vor US-Botschaft: Trauer und Entsetzen auch in Berlin

+ Alternativ-WEF kritisiert Hetzjagden auf Andersdenkende

+ Von Antifa bis Mossad – Wer hinter dem Kirk-Mord stecken könnte

+ Linksextreme Gewalt – wie groß ist die Gefahr in Deutschland?

+ Nach AUF1-Enthüllung: Innenministerium schweigt eisern

+ Mysteriöser Tod des Justizbeamten Pilnacek: Gerichtsmediziner findet Hinweise auf Gewalt

+ Alternative Medien RTV und Info-Direkt im Visier – so reagieren die Macher

+ Angriffe auf Opposition: Wird der nächste AfD-Bürgermeisterkandidat abgesägt?

+ Höcke wehrt sich weiter gegen Urteil

+ Vertuschte Studie: Chronische Krankheiten explodieren bei Kindern nach Impfung

+ Täter rief „Allahu Akbar“: Messerangriff von Essen war islamistischer Terroranschlag

+ Staat zwingt Bevölkerung zur Digitalisierung

Quelle: AUF1