Protest in Berlin: „Meine Kinder gehen nicht in den Schützengraben“

In Berlin versammelten sich am Samstag ebenfalls rund 600 Demonstranten, um gegen die Aufrüstungspläne von Union, SPD, Grünen und Linken zu demonstrieren. Auch in der Hauptstadt hat AUF1 mit den Kriegsgegnern gesprochen.

Quelle: AUF1