Nachrichten AUF1 vom 30. Januar 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ „Correctiv“-Machenschaften: Sollen nach der AfD nun auch Bauern-Demos skandalisiert werden?

+ Mafia-Methoden in Brüssel: Eingefrorene Zentralbank-Gelder Russlands sollen in Ukraine fließen

+ Rechtsanwalt Todor-Kostic: „Die ORF-Haushaltsabgabe ist modernes Raubrittertum“

+ Öffentlich-Private Partnerschaften: Regierungen sollen sich Konzern-Interessen unterordnen

+ Tatkräftige Bauern-Proteste: Geordnet in Deutschland – in Frankreich vehementer

+ Gegen hohe Steuerlast: Bauern-Proteste damals und heute

Kurzmeldungen:

+ Sellner-Einreise: Fahndung nur Zeitungsente?

+ Österreich korrupter als Deutschland und Schweiz

+ „Schweine-Eltern“: Klima-Propaganda in Schülermagazin

+ „Neuralink“ implantiert erstem Menschen Gehirnchip

+ Berlin will mehr Bedienstete mit Migrationshintergrund

Quelle: AUF1