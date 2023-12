Armenien, Serbien, Türkei: Im Visier der Globalisten

Ob Soros-NGOs, LGBTQ-Lobbyisten oder Geheimdienste: Der atlantische Westen ist in den Konfliktregionen der Welt oft maskiert präsent und bricht, wenn nötig, eine bunte Revolution vom Zaun. Welche Rolle spielen die Einflussorganisationen auf dem Balkan, im südlichen Kaukasus und in Kleinasien. Über dieses und andere Themen sprach Martin Müller-Mertens mit dem Journalisten türkischen Journalisten Can Çakır von der Tageszeitung Aydınlık, Dragana Trifkovic vom Zentrum für geostrategische Studien in Belgrad und dem Armenien-Kenner Robert Steltzl.

