Nachrichten AUF1 vom 28. März 2024

Dies sind die Themen:

+ Internationale Schlagzeilen zu RKI-Files: Regierung ignorierte und verschwieg wissenschaftliche Ergebnisse

+ Stefan Magnet: „Corona-Aufklärung erst, wenn Verbrecher auf Anklagebank sitzen“

+ „Corona-Aufarbeitung“ in Australien beginnt: Parlament untersucht Übersterblichkeit

+ Georg Della Pietra: Blutbank zur Vermittlung ungeimpfter Blutspender

+ Dr. Bianca Witzschel nach 13 Monaten weiter hinter Gittern: Haftprüfungsantrag erneut abgelehnt

+ Drohungen gegen Betreuer – Kölner Kita benötigt Sicherheitsdienst

+ Nach Kontosperrung: Berliner Sparkasse fordert Mitgliederliste von Friedensverein

+ Wiener Vizebürgermeister: Laute Ramadan-Feiern sind Ausdruck einer bunten Stadt

+ Hat Terror bei Moskau Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine?

+ Ukraine-Krieg: Deutsche Staatsbürger kämpfen an der Front

+ Nach Anschlag bei Moskau: Russische Medien kritisieren Sicherheitsvorkehrungen

+ Griechenland: Tonaufnahmen nach Zugunglück gefälscht? Misstrauensantrag gegen Regierung

+ Folgenschwerer Kuss: Rubiales drohen zweieinhalb Jahre Haft

+ Rückschlag für Globalisten: Louisiana will Unabhängigkeit von WHO, UNO und WEF

