ZDF mit Sondersendungen und Liveberichterstattung zum Treffen von Trump und Putin

Das Treffen von US-Präsident Trump und Kremlchef Putin in Alaska steht international im Fokus. Dort soll über Wege zu einem möglichen Frieden in der Ukraine verhandelt werden. Das ZDF begleitet das Gipfeltreffen am Freitag, 15. August 2025, und Samstag, 16. August 2025, mit einem umfangreichen Programmschwerpunkt und setzt auf zusätzliche TV- und Online-Sendungen.

Den Auftakt der Berichterstattung macht am Freitagabend zum Gipfelbeginn ein " ZDFheute live" mit aktuellen Informationen, ersten Einschätzungen und Hintergründen – im ZDF-Streamingportal, der Nachrichtenplattform ZDFheute und deren Social-Media-Kanälen.

Im TV überträgt das ZDF am Freitag, 15. August 2025, das "heute journal" in der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen. Anschließend, um 23.10 Uhr, folgt ein "heute journal extra" mit ZDF-Moderatorin Marietta Slomka. Um 0.20 Uhr informiert Christoph Wiesel-Lancé im "heute journal update" über die weiteren Entwicklungen, und ZDFheute live streamt die Pressekonferenz von Trump und Putin.

Die Sendungen informieren aktuell und hintergründig über das Gipfeltreffen. Aus Alaska berichten US-Korrespondentin Claudia Bates und Russland-Korrespondent Armin Coerper über den Verlauf der Gespräche. ZDF-Reporterin Anne Brühl ordnet in Kiew die ukrainische Sichtweise ein.

Am Samstagmorgen sendet ZDFheute zunächst im Stream und ab 10.10 Uhr im TV eine Sondersendung zu den Ergebnissen des Gipfels. Es moderiert Philip Wortmann. Zu Gast ist unter anderen Thomas Röwekamp, CDU-Politiker und Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Schon vorher wird auf ZDFheute ausführlich berichtet. Am Samstagabend folgt um 19.20 Uhr ein "ZDFspezial" mit ZDF-Moderatorin Shakuntala Banerjee zum Gipfeltreffen in Alaska . Das "heute journal" mit Marietta Slomka berichtet um 21.45 Uhr.

Quelle: ZDF (ots)