Nachrichten AUF1 vom 6. März 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Mecklenburger Ex-Bürgermeister Biemel im AUF1-Exklusivgespräch zur Migrantenflut

+ Österreich: „Mega-Demo“ marschierte in Wien für Frieden und Neutralität

+ WEF-Kolonie Australien mit Vollgas auf dem Weg in den „Great Reset“

+ Deutschland: Steht die Gründung einer Wagenknecht-Partei unmittelbar bevor?

+ Corona: Stanford-Forscher und „Lockdown-Files“ entlarven Plandemie-Schwindel

+ EU-Altersdiskriminierung: Führerschein ab 70 nur noch auf Bewährung

+ „Wirtschaft AUF1“: Wirte nach dem Corona-Wahnsinn – wie geht es weiter?

+ Die gute Nachricht: Medien-Revolution hat nichts an Schwung verloren

Kurzmeldungen:

+ Kärnten watscht herrschende Systempartei SPÖ ab

+ USA: Robert F. Kennedy jr. überlegt Präsidentschaftskandidatur

+ Nächster Skandal: Notgeile EU-Abgeordnete „will flachgelegt werden“

+ Dank Öko-Marxismus: Neue VW-Fabrik in den USA

+ Schweizer Gesundheitsamt schickt impfkritische Psychiaterin zum Psychiater

