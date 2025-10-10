Linzer Pensionistin verzweifelt: „Jetzt muss ich schon beim Essen sparen“

Preisexplosion in Österreich! Im September stieg die Inflation um vier Prozent. Der Einkauf wird noch teurer – für viele reicht das Geld kaum bis zum Monatsende. Wie hart die Teuerung die Menschen wirklich trifft – dazu hat sich AUF1-Moderatorin Natalie Ziske in Linz umgehört.

