Linzer Pensionistin verzweifelt: „Jetzt muss ich schon beim Essen sparen“

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Preisexplosion in Österreich! Im September stieg die Inflation um vier Prozent. Der Einkauf wird noch teurer – für viele reicht das Geld kaum bis zum Monatsende. Wie hart die Teuerung die Menschen wirklich trifft – dazu hat sich AUF1-Moderatorin Natalie Ziske in Linz umgehört.

Quelle: AUF1

