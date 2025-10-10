Linzer Pensionistin verzweifelt: „Jetzt muss ich schon beim Essen sparen“
Freigeschaltet am 10.10.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Preisexplosion in Österreich! Im September stieg die Inflation um vier Prozent. Der Einkauf wird noch teurer – für viele reicht das Geld kaum bis zum Monatsende. Wie hart die Teuerung die Menschen wirklich trifft – dazu hat sich AUF1-Moderatorin Natalie Ziske in Linz umgehört.
Quelle: AUF1
