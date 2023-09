Protest gegen Volksverrat: Tausende demonstrierten in Magdeburg gegen Ampelregierung

Protest für das Volk und gegen die Ampel. Am vergangenen Wochenende gingen in Magdeburg tausende Menschen auf die Straße, um gegen die volksvergessene Politik der Ampelregierung zu protestieren. Sie prangerten dabei die Aushöhlung der Freiheit und Selbstbestimmung an. Dabei ließen sie sich auch nicht durch Gegenproteste der Antifa irritieren. AUF1 war bei der Demonstration in der Hauptstadt Sachsen-Anhalts vor Ort.

