Freiheit ist nicht verhandelbar! Gemeinsame Erklärung freier Journalisten

Dem Regime sind Demokratie und Meinungsfreiheit lästig. Doch wir werden für die Freiheit kämpfen! Das erklären mehr als 20 Journalisten der alternativen Medien in einer gemeinsamen Erklärung. Bekannte Journalisten der alternativen Medien wenden sich mit einer gemeinsamen Erklärung an die Öffentlichkeit. Sie verurteilen das jüngste „Unrechtsurteil“ in einem politischen Schauprozess, warnen vor einem Ende der Demokratie und zeigen sich solidarisch mit dem Verurteilten: David Bendels.

Die ganze Erklärung kann hier nachgelesen werden: https://auf1.tv/alternativ-wef/freie-journalisten-verurteilen-das-skandalurteil-von-bamberg AUF1-Chef Stefan Magnet: „Das ist ein wichtiger Schritt! Wir zeigen damit demonstrativ: Wir überwinden die schädliche Spaltung und wir lassen uns nicht einschüchtern! Wir kämpfen um die Meinungsfreiheit, als Grundlage der Demokratie!“ Quelle: AUF1