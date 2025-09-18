Nachrichten AUF1 vom 18. September 2025
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.
Dies sind die Themen:
+ EU-Gelder, Cancel Culture und Verbote: Wie Kritiker systematisch zum Schweigen
gebracht werden
+ Kontaktschuld statt Beweise: Bundestag entzieht AfD-Mitarbeitern
Hausausweise
+ NDR sorgt für Eklat: Kritische ARD-Journalistin Julia Ruhs rausgeworfen
+ Correctiv, ZDF, Standard: Wer alles von EU-Geld profitiert
+ Schockierend: Von der Leyen will Abgeordneten das Wort verbieten!
+ Berlin plant flächendeckende Geheimdienst-Überwachung – Opposition warnt
vor Machtmissbrauch
+ Frauenmorde: Aktivistin leugnet im ORF Zusammenhang mit Zuwanderung
+ Neues Waffengesetz kommt zur Abstimmung – FPÖ übt heftige Kritik
+ Thüringen haftet für Impfschäden – Landesregierung räumt Verantwortung ein
+ Dutzende Festnahmen bei landesweiten Proteste in Frankreich
+ Kommunikationswissenschaftler Meyen: Die Systemmedien werden äußerst subtil
gesteuert
Quelle: AUF1