Nachrichten AUF1 vom 18. September 2025

Nachrichten AUF1 vom 18. September 2025

Freigeschaltet am 18.09.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Thomas Eglinski (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ EU-Gelder, Cancel Culture und Verbote: Wie Kritiker systematisch zum Schweigen
gebracht werden
+ Kontaktschuld statt Beweise: Bundestag entzieht AfD-Mitarbeitern
Hausausweise
+ NDR sorgt für Eklat: Kritische ARD-Journalistin Julia Ruhs rausgeworfen
+ Correctiv, ZDF, Standard: Wer alles von EU-Geld profitiert
+ Schockierend: Von der Leyen will Abgeordneten das Wort verbieten!
+ Berlin plant flächendeckende Geheimdienst-Überwachung – Opposition warnt
vor Machtmissbrauch
+ Frauenmorde: Aktivistin leugnet im ORF Zusammenhang mit Zuwanderung
+ Neues Waffengesetz kommt zur Abstimmung – FPÖ übt heftige Kritik
+ Thüringen haftet für Impfschäden – Landesregierung räumt Verantwortung ein
+ Dutzende Festnahmen bei landesweiten Proteste in Frankreich
+ Kommunikationswissenschaftler Meyen: Die Systemmedien werden äußerst subtil
gesteuert

Quelle: AUF1

