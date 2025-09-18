Nachrichten AUF1 vom 18. September 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ EU-Gelder, Cancel Culture und Verbote: Wie Kritiker systematisch zum Schweigen

gebracht werden

+ Kontaktschuld statt Beweise: Bundestag entzieht AfD-Mitarbeitern

Hausausweise

+ NDR sorgt für Eklat: Kritische ARD-Journalistin Julia Ruhs rausgeworfen

+ Correctiv, ZDF, Standard: Wer alles von EU-Geld profitiert

+ Schockierend: Von der Leyen will Abgeordneten das Wort verbieten!

+ Berlin plant flächendeckende Geheimdienst-Überwachung – Opposition warnt

vor Machtmissbrauch

+ Frauenmorde: Aktivistin leugnet im ORF Zusammenhang mit Zuwanderung

+ Neues Waffengesetz kommt zur Abstimmung – FPÖ übt heftige Kritik

+ Thüringen haftet für Impfschäden – Landesregierung räumt Verantwortung ein

+ Dutzende Festnahmen bei landesweiten Proteste in Frankreich

+ Kommunikationswissenschaftler Meyen: Die Systemmedien werden äußerst subtil

gesteuert

Quelle: AUF1