Sven Knoll (Südtiroler Freiheit) im AUF1-Gespräch: „Wir Südtiroler sind ja keine Italiener!“

In Südtirol wird am 22. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Sven Knoll ist Fraktionssprecher der Partei „Südtiroler Freiheit“ und tritt für das Selbstbestimmungsrecht der deutschen und ladinischen Volksgruppe an Etsch und Eisack ein. Außerdem fordert seine Partei die doppelte Staatsbürgerschaft für die autochthonen Südtiroler. Bernhard Riegler hat mit Sven Knoll gesprochen.

