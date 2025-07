Nachrichten AUF1 vom 15. Juli 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Natalie Ziske.

Dies sind die Themen:

+ Gesundheit, Klima, Sicherheit – Vorwände, unter denen Grundrechte kippen

+ Impfskepsis wächst – WHO klagt über „Desinformation“

+ Zensur erwünscht: Steinmeier empfängt autoritäre Agenda

+ Neue Zensurfront? EU nimmt Klimakritik ins Visier

+ Euro-Zwang für Bulgarien: Brüssel will Kriegsvorbereitung durch Inflation finanzieren

+ Milliarden unter Kontrolle: Von der Leyens Griff nach den EU-Fördertöpfen

+ Karlsruhe segnet Killerdrohnen ab – US-Morde via Ramstein sind legal

+ Krebsexplosion bei Kindern: Experten schlagen Alarm – doch niemand stellt die eine Frage

+ „Danke, Maja“: Wie Linke einen mutmaßlichen Schläger feiern

+ ÖVP bleibt beim Bevölkerungsaustausch: Österreichs Innenminister lehnt

Massenabschiebungen ab

+ Richterwahl-Chaos: Jetzt will Söder die Opposition beschneiden

+ Frühere CIA-Analystin: Trump könnte sterben wie John F. Kennedy

Quelle: AUF1