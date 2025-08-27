Nachrichten AUF1 vom 27. August 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ ARD baut Faktencheck aus: Neues Netzwerk soll Haltung sichern

+ Kritiker spricht von Skandal: So wird der Rundfunkbeitrag eingetrieben

+ USA drohen mit Sanktionen – wegen Zensur durch EU-Gesetze

+ Wissenschaft im Würgegriff: Professorin packt über Kampf gegen Kritiker aus

+ Bundestag unter Druck: Landeswahlleiter räumen offenbar Unregelmäßigkeiten ein

+ Briefwahl unter Verdacht: Auffällige Abweichungen bei AfD-Ergebnissen in Bayern

+ CDU-Minister setzt sich für Antifa-Gewalttäter ein

+ Antifa-Randale in Dresden-Neustadt: Polizei räumt Bürgerdialog

+ Wehrdienst kehrt zurück: Pistorius startet Musterung ab 2026

+ Biologische Zerstörung“ durch mRNA? Neue Studie geht viral – doch Experten warnen

+ Rückführung als Täuschung: Wie Brüssel neue Wege für Zuwanderung schafft

+ Rückkehr? Fehlanzeige! Fast alle Migranten wollen deutschen Pass

Quelle: AUF1