Nachrichten AUF1 vom 27. August 2025
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.
Dies sind die Themen:
+ ARD baut Faktencheck aus: Neues Netzwerk soll Haltung sichern
+ Kritiker spricht von Skandal: So wird der Rundfunkbeitrag eingetrieben
+ USA drohen mit Sanktionen – wegen Zensur durch EU-Gesetze
+ Wissenschaft im Würgegriff: Professorin packt über Kampf gegen Kritiker aus
+ Bundestag unter Druck: Landeswahlleiter räumen offenbar Unregelmäßigkeiten ein
+ Briefwahl unter Verdacht: Auffällige Abweichungen bei AfD-Ergebnissen in Bayern
+ CDU-Minister setzt sich für Antifa-Gewalttäter ein
+ Antifa-Randale in Dresden-Neustadt: Polizei räumt Bürgerdialog
+ Wehrdienst kehrt zurück: Pistorius startet Musterung ab 2026
+ Biologische Zerstörung“ durch mRNA? Neue Studie geht viral – doch Experten warnen
+ Rückführung als Täuschung: Wie Brüssel neue Wege für Zuwanderung schafft
+ Rückkehr? Fehlanzeige! Fast alle Migranten wollen deutschen Pass
Quelle: AUF1