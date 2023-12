Berliner Kommentar: Richtungskämpfe nach Wagenknecht-Partei-Gründung zu erwarten

Linker Richtungsstreit nach Wagenknechts Alleingang. Sahra Wagenknecht und neun weitere Bundestagsabgeordnete wollen künftig als parlamentarische Gruppe agieren. Das kündigte die frühere Linken-Politikerin am Dienstag in Berlin an. Sollte der Bundestag einem entsprechenden Antrag zustimmen, hätte das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ ähnliche Rechte wie eine Fraktion. Unterdessen verlassen immer mehr Mitglieder der Linken ihre bisherige Partei, darunter erfahrene Kommunalpolitiker.

So auch in der Stadt Brandenburg an der Havel im Westen des gleichnamigen Bundeslandes. Von dort berichtet Martin Müller-Mertens. Quelle: AUF1