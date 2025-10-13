Markus Krall warnt: Massen-Arbeitslosigkeit kommt zurück, Enteignung beginnt!

Dr. Markus Krall mit einer nüchtern-harten Prognose: „Unsere Gesellschaften stehen ganz nahe am Abgrund. Und sie werden da jetzt hineinfallen.“ Er skizziert, was dann passieren muss. „Es gibt nur einen Weg aus der Misere raus…“ Sehen Sie diesen Gesprächs-Ausschnitt von Stefan Magnet mit Dr. Markus Krall, der anlässlich eines informellen Hintergrundgesprächs ursprünglich vorerst nicht veröffentlicht hätte werden sollen. Markus Krall ist Vorsitzender der wirtschaftslibertären Atlas-Initiative, wird erneut Teilnehmer beim Alternativ-WEF 2025 sein und ist Interviewpartner im kommenden Dokumentarfilm zum Systemfehler Geldsystem.

Dr. Krall zeigt, wie der Wirtschaftscrash sich nun entfaltet: Die Industrie baut hunderttausende Arbeitsplätze ab — das schlägt auf den Dienstleistungssektor durch — auf die Konsumwirtschaft — große Verarmung in kurzer Zeit. In der ganzen EU. „Egal wieviel Geld man Politikern gibt, sie werden es immer verschwenden.“ Die Auswirkungen seien katastrophal, könnten aber gleichsam eine letzte Chance sein, um Europa zu retten.

Bücher von Markus Krall, unter anderem die Neuerscheinung „Die Stunde Null“ finden Sie hier im AUF1 Shop: https://www.auf1.shop/search?q=krall

Quelle: AUF1