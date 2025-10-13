Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Markus Krall warnt: Massen-Arbeitslosigkeit kommt zurück, Enteignung beginnt!

Markus Krall warnt: Massen-Arbeitslosigkeit kommt zurück, Enteignung beginnt!

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Dr. Markus Krall mit einer nüchtern-harten Prognose: „Unsere Gesellschaften stehen ganz nahe am Abgrund. Und sie werden da jetzt hineinfallen.“ Er skizziert, was dann passieren muss. „Es gibt nur einen Weg aus der Misere raus…“ Sehen Sie diesen Gesprächs-Ausschnitt von Stefan Magnet mit Dr. Markus Krall, der anlässlich eines informellen Hintergrundgesprächs ursprünglich vorerst nicht veröffentlicht hätte werden sollen. Markus Krall ist Vorsitzender der wirtschaftslibertären Atlas-Initiative, wird erneut Teilnehmer beim Alternativ-WEF 2025 sein und ist Interviewpartner im kommenden Dokumentarfilm zum Systemfehler Geldsystem.

Dr. Krall zeigt, wie der Wirtschaftscrash sich nun entfaltet: Die Industrie baut hunderttausende Arbeitsplätze ab — das schlägt auf den Dienstleistungssektor durch — auf die Konsumwirtschaft — große Verarmung in kurzer Zeit. In der ganzen EU. „Egal wieviel Geld man Politikern gibt, sie werden es immer verschwenden.“ Die Auswirkungen seien katastrophal, könnten aber gleichsam eine letzte Chance sein, um Europa zu retten. 

Bücher von Markus Krall, unter anderem die Neuerscheinung „Die Stunde Null“ finden Sie hier im AUF1 Shop: https://www.auf1.shop/search?q=krall

Quelle: AUF1

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte warze in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige