Nachrichten AUF1 vom 29. April 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Islamisten fordern Kalifat: Staat und Justiz sehen Umsturzgefahr nur von rechts

+ Razzia gegen Luxus-Schleuser: Auch mehrere CDU- und SPD-Politiker festgenommen

+ AUF1-Korrespondent Mainka zur CPAC: „Globalisten können mit legalen Mitteln nichts mehr erreichen“

+ Umweltbundesamt-Chef: Deutsche sollen in kleinere Wohnungen ziehen – fürs Klima

+ Bundesverfassungsgericht untersagt Einschüchterung von Journalisten

+ Magdeburg: Internationale Großdemo gegen Ampel und für Frieden

+ Bürgermeister-Stichwahl in Innsbruck: Anzengruber siegt über grünen Amtsinhaber Willi

+ Medienkampagne gegen Impfopfer-Verein von Martin Rutter

+ USA: Oklahoma entzieht Globalisten Befugnisse per Gesetz

Quelle: AUF1