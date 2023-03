Nachrichten AUF1 vom 22. März 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ „Unterm Strich AUF1“: „Flüchtlinge ziehen ein – Wutbürger können in Container ziehen“

+ Österreich: Heimunterricht wird erneut verschärft – will der Staat ihn verunmöglichen?

+ „Italienische Banken könnten als Nächstes crashen“ – Christoph Benedikt im AUF1-Gespräch

+ Die Städte den Einwanderern, Deutsche sollen sich aufs Land verziehen

+ Deutschland: Friedensbewegung bleibt aktiv, auch in Nordrhein-Westfalen

+ Antifa-Terror: Will „ARD-Experte“ Uwe Sailer Anschläge auf Alternativmedien provozieren?

+ Brandenburg: Bürger gehen gegen Tschetschenen-Terror in Prenzlau auf die Straße

+ Buch der Woche: Und die Schwurbler hatten doch recht... DER Corona-Faktencheck“ von Hannes Strasser und Gerald Hauser

Kurzmeldungen:

+ „Kirmesmörder“ nun zur Fahndung ausgeschrieben: Polizeibekannter 21-jähriger Kasache

+ Italien warnt vor „explosiver“ Migrationswelle: 300.000 Einwanderer aus Tunesien erwartet

+ Deutsches Energie-Ende: Neue Windräder wegen Einsturzgefahr gesprengt

+ E-Autos sorgen für Millionenschäden: Erneute Selbstentzündung – 750.000 Euro Schaden

+ Schulgesetz-Entwurf: 170 Grundschulen in Thüringen droht das Aus

Quelle: AUF1