Atmen schuld an Klimawandel? – System-Medien fordern Bevölkerungsreduktion

Atmen sei verantwortlich für den Klimawandel, will eine neue britische Studie belegen. Um die Klima-Schädlichkeit des Menschen zu verringern, wäre eine FFP2-Maske angebracht, so die Studie. Erste System-Medien forderten bereits eine Bevölkerungsreduktion. So werden Babys zu „Klima-Killern“ erklärt – diese wären schädlicher als 20 BMW.

Quelle: AUF1