Nachrichten AUF1 vom 04. Februar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Trump triumphiert über Trudeau: Auch Kanada sagt mehr Grenzschutz zu

+ Weltweite Erleichterung nach Aus für Impf-Finanzier USAID

+ Auch unter Trump: USA liefern neue Waffen an die Ukraine

+ „Feuerring um Europa“: Schallenberg und Scholz fordern in Brüssel Aufrüstung

+ Auf dem Trockenen… Die Bierpartei gibt auf

+ Massiver Geburten-Einbruch nach Covid-Injektion – doch für Schwangere noch immer empfohlen!

+ Martin Schwab zu Corona-Aufklärung: Bei diesen Tätern müssen nach der Wahl Handschellen klicken

+ Schockzahlen! Kinderpornografie in Niedersachsen explodiert – Verdächtige oft Ausländer

+ Klage gegen BRD: Journalist Billy Six fordert Aufdeckung der Wahrheit

+ Digital-Zwang: Lehrer müssen ID Austria nutzen – sonst keine Lohnabrechnung!

+ Merz: Wer Gesundheitsdaten nicht speichern lassen will – soll einfach mehr bezahlen!

Quelle: AUF1