Nachrichten AUF1 vom 27. Mai 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ „L’Amour Toujours“ – Deutschland hat den EM-Sommerhit

+ Riesenwut nach Habecks Geständnis – Als AUF1 nachfragt, will niemand den Grünen verteidigen

+ Wolfgang Wodarg spricht Klartext: „Die WHO ist korrupt, das ist amtlich“

+ Thüringen-Wahl: In diesen Städten sind die Grünen nur noch eine Splitterpartei

+ Plant die Antifa dort den Angriff? AUF1 sagt Ihnen, wo Sie in Sachsen-Anhalt aufpassen müssen

+ Macron im Märchenschloss – doch draußen gab’s für Frankreichs Präsident die unbequeme Wahrheit

+ Während andere sich streiten – Kickl macht einfach Wahlkampf

+ Realität in der Waffenverbotszone – Wieder Messerattacke in Wien-Favoriten

